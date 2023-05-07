Bilecik'te kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Cengiz T. yönetimindeki kamyonet, Pamukova-İznik kara yolu Ericek köyü yakınlarında, Metin K'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Y'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan otomobil sürücüsü Metin K. ile kamyonet sürücüsü Cengiz T. ve kamyonetteki yolcu Fatih Ö. ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 3 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.