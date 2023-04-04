Minnesota eyaletine seyahati sırasında basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada, OPEC+ grubunun kararına ilişkin "Bu, düşündüğünüz kadar kötü olmayacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, petrol üretiminde kesintiye gitme kararının "yapıcı olmayan" bir eylem olduğunu belirtmiş, eylemin küresel büyüme için olumlu olmadığını ileri sürmüştü.

OPEC+ ülkeleri, geçen hafta sonu aldıkları kararla birlikte, mayıs ayı itibarıyla yıl sonuna kadar günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitme kararı almıştı.

OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda da günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren günlük 2 milyon varil azaltmaya gitmişti.