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Güncel
AA 20.02.2024 17:08

Beyşehir gölünde denetimler aralıksız sürüyor

Beyşehir Gölü’nde su ürünleri avcılığına yönelik denetimler sürüyor.

Beyşehir gölünde denetimler aralıksız sürüyor
[Fotograf: AA]

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı, güvenilir ve sürdürülebilir gıda arzının sağlanabilmesi için İlçe Müdürlüğüne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından yürütülen denetim ve kontrol faaliyetlerinin aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ilçede balık avcılığı yapan teknelerin yanı sıra su ürünlerinin satışının yapıldığı perakende satış yerleri ile balık işleme tesislerinin su ürünleri mühendisleri tarafından denetlendiği ifade edildi.

Beyşehir Belediyesi'ne göl manzaralı hizmet binası

Beyşehir'de yeni belediye hizmet binası inşaat çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Beyşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Yeni Mahalle'de Antalya Caddesi üzerinde inşası süren göl manzaralı modern hizmet binasına kavuşacak.

İnşaatın yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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