Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği bünyesinde gerçekleştirilecek yürüyüş yollarının yapımı konusunun masaya yatırıldığı toplantıya, Bölge Müdürü M. Tuğrul Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, şube müdürleri ve Beyşehir Şefliği yetkilileri de katıldı.

Öte yandan, Beyşehir Gölü Milli Parkı ormanlık alanlarına ait fonksiyonel orman amenajman planı yapımı kapsamında, arazi çalışması da gerçekleştirildiği belirtildi.