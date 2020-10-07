Haber Giriş: Kaynak: AA
Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş yolları yapılacak
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantıda, Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yapılması planlanan yürüyüş yolları ele alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği bünyesinde gerçekleştirilecek yürüyüş yollarının yapımı konusunun masaya yatırıldığı toplantıya, Bölge Müdürü M. Tuğrul Şahin, Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ölçer, şube müdürleri ve Beyşehir Şefliği yetkilileri de katıldı.
Öte yandan, Beyşehir Gölü Milli Parkı ormanlık alanlarına ait fonksiyonel orman amenajman planı yapımı kapsamında, arazi çalışması da gerçekleştirildiği belirtildi.
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