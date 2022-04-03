Fatih Camii'ne teravih namazı için gelen Hasan Sarıkaya, 2 yıldır salgın nedeniyle cemaatle teravih namazı kılamadıklarını belirterek, "Çok şükür bu ramazanda camilerin dolduğunu gördük. Huşu içinde namazımızı kıldık." dedi.

Hamzalar Mahallesi Camii'ndeki teravih namazına vatandaşların çocuklarıyla geldiği görüldü.

Din görevlisi Fahri Uzunoğlu, teravih namazının ardından çocuklarla bir araya gelerek onlara tavsiyelerde bulundu.