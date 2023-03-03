Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma 11:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda gecekondudaki patlamada 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Beyoğlu'nda gecekonduda meydana gelen patlamada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Fetihtepe Mahallesi Dereiçi Sokak'taki gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın sonrası alevlerin sardığı evde bulunan bir kişi yaralandı.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri de yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin evdeki soğutma çalışmaları sürerken, patlamanın nedeni araştırılıyor.
Etiketler: İstanbul
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