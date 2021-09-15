Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi haftanın maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın oynanacak grup maçları ile başlayacak. Beşiktaş Borussia Dortmund maçı ne zaman? Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta toplam 32 takım, son 16 ekip arasında yer almak için mücadele edecek.
"Devler Ligi"nde bugün ve 15 Eylül Çarşamba günü 8 grupta toplam 16 karşılaşma oynanacak.
C Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde çarşamba günü Almanya'nın Borussia Dortmund takımını ağırlayacak.
15 Eylül Çarşamba Şampiyonlar Ligi maç programı
19.45 Beşiktaş - Borussia Dortmund (Almanya)
19.45 Sheriff (Moldova) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Club Brugge (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) -Leipzig (Almanya)
22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Porto (Portekiz)
22.00 Liverpool (İngiltere) - Milan (İtalya)
22.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
22.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
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