Az Bulutlu 24.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 18.09.2023 13:57

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde ormanlık bir alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.

Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, takibe aldıkları T.T. ve H.M.A'nın bulunduğu aracı durdurdu.

Zanlıların üst aramasında, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile 70 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

ETİKETLER
Bayburt Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:06
Netanyahu, hükümet karşıtı protestocuları "İran ile birlikte hareket etmekle" suçladı
14:06
Hatay'da kadınlar yeniden pazardaki tezgahlarının başında
14:04
İran'ın Gilan eyaletindeki selde 7 kişi yaralandı
14:02
35 yıllık balıkçı ilk günkü heyecanıyla denize açılıyor
14:03
Kendisini 'astsubay' olarak tanıtarak 770 bin lira dolandırıcılık yaptı
13:54
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ