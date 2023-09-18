Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezinde ormanlık bir alanda kenevir ekimi yapıldığını tespit etti.
Bunun üzerine inceleme başlatan ekipler, takibe aldıkları T.T. ve H.M.A'nın bulunduğu aracı durdurdu.
Zanlıların üst aramasında, yüksek miktarda uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ile 70 gram esrar ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.