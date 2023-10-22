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Güncel
AA 22.10.2023 11:12

Bayburt'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bayburt'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

İ.K'nin kullandığı otomobil ile Bayburt-Erzincan kara yolu Baberti Kampüsü mevkisinde kavşaktan çıkış yapan R.B. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan İsmail Sarıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü İ.K. ile aynı araçta bulunan Sabiha Atmaca, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İ.K'nin, müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildiği bildirildi.

Kaza nedeniyle güzergahta ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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Bayburt Trafik Kazası
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