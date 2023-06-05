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Güncel
İHA 05.06.2023 12:13

Bayburt’ta hırsızlık olayına karışan 2 kişi Aşkale’de yakalandı

Bayburt’ta bakır kablo hırsızlığı yapan 2 kişi Aşkale’de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bayburt’ta hırsızlık olayına karışan 2 kişi Aşkale’de yakalandı

Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve Artvin’de meydana gelen bakır kablo hırsızlığı olaylarına karşı Erzurum İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan ısrarlı ve titiz çalışmalar neticesinde birçok hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 2 şüpheli Aşkale’de yakalandı.

Şüpheli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Şüphelilerce kullanılan araçla ilgili yapılan araştırmanın derinleştirilmesi neticesinde, aynı şahısların Bayburt ve Gümüşhane illerinde de birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 

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