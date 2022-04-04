Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bayburt'ta aracında 15 gram eroin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayburt-Demirözü yolu üzerindeki rutin uygulama sırasında bir aracı durdurdu.
Dedektör köpek desteğiyle araçta yapılan aramada 15 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Bayburt Jandarma Genel Komutanlığı Uyuşturucu
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