Vali Hulusi Şahin, su deposunun hizmete girmesi dolaysıyla düzenlenen törende, Çamlıtepe-2 içme suyu deposunun tamamlanarak hizmete alındığını, deponun 20 bin ton kapasiteli olduğunu söyledi.

Kentin mevcut içme suyu kapasitesinin 23 bin ton olduğunu, Çamlıca-2 içme suyu deposuyla kapasitenin 20 bin ton daha arttırıldığını kaydeden Şahin, şehrin yaz aylarında fazla kullanımdan kaynaklanan tazyik düşükleri ve üst katlara suyun çıkmaması sorununun büyük oranda çözüldüğünü bildirdi.

Vali Şahin, "Su deposu, futbol sahası büyüklüğünde 7 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Deponun içinde bir göl var sanki. O suyu tutacak çok güçlü bir statiği olan bir depo inşa edildi." dedi.

Normal şartlarda 2 yılda bitebilecek deponun 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını aktaran Şahin, vanaları açarak depoyu hizmete aldıklarını, ayrıca içme suyu klorlama tesisinin de yenileneceğini aktardı.