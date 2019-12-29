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Batman'da trafik kazası: 1 yaralı29 Aralık 2019 Pazar 16:30 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 16:31
Batman'da önce orta refüje ardından beton bloklara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Batman'da alınan bilgiye göre, Hasankeyf'ten gelen Yakup Bakırtaş'ın kullandığı henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç Yavuz Selim Mahallesi girişinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisi ile takla atan araç, Şehit Hasan Gül Polis Merkezi önündeki beton bloklara çarparak durdu. Bloklara dayalı şekilde dik duran araç daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı.
Yaralı Bakırtaş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA