Batman'da silah kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığın önlenmesi amacıyla silah ticareti ve imalatı yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 1 harp tüfeği olarak tabir edilen uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 18 şarjör, 2 kilo 110 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 95 adet ucu açık namlu, 18 adet namlusu kesilmiş kurusıkı tabanca gövdesi ve çok sayıda silah aksamı ile silah tamirat ve tadilatında kullanılan malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.