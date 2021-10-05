İlçe Jandarma Komutanlığındaki programa, Batman Valisi Hulusi Şahin, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve bazı şehitlerin aileleri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlayan programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra şehitler anısına yapılan çeşmeye gidildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde şehitler anısına oluşturulan alana fidan dikimi yapıldı.

Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında 4 Ekim 2018'de operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmiş, saldırıda 8 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.

