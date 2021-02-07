Haber Giriş: 7 Şubat 2021 Pazar 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kumar oynatılan iki kıraathaneye düzenlenen operasyonda 8 kişiye gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kumar oynayan 6 kişiye de Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri için 8 bin 16 lira ceza uygulandı
Batman'da düzenlenen iki operasyonda, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 8 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.
İki kıraathaneye operasyon düzenleyen ekipler, kumar oynanması için yer ve imkan sağladıkları gerekçesiyle 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kumar oynayan 6 kişiye de tedbirleri ihlal ettikleri için toplam 8 bin 16 lira ceza uygulandı.
İki kıraathane 30 gün süreyle kapatıldı.
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