Haber Giriş: 24 Ağustos 2022 Çarşamba 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da hafif ticari araç refüje çarptı: 5 yaralı
[Fotograf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde hafif ticari araç refüje çarptı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Batman-Gercüş kara yolu Arıtma Tesisi mevkiinde refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Batman
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