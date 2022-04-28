Bir alışveriş merkezinde düzenlenen programda, çocuklara kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Batman Umut Kervanı Başkanı Salih Güzel, yılın 12 ayı ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım yaptıklarını söyledi.

Güzel, "Geleneksel hale getirdiğimiz, bayramlarda yetim ve çocuklara giysi yardımı kapsamında 515 yetim ve yoksul çocuğa giysi yardımı yaptık. Bu çocuklarımız arasında Afganistanlı ve Suriyeli çocuklar da var. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Gönül köprüsü kurmanın sevincini yaşıyoruz. Bizlere bu anlamda katkı sunan hayırseverlere teşekkür ederim." dedi.