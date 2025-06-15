Batman'da balkon çöktü: 4 ölü, 5 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde Atbağı köyündeki bir evin betonarme sundurmasının tamir edilmesi için 3 işçi çalışma başlattı.

Bu sırada meydana gelen çökmede, 3 işçiyle evde ikamet eden 7 kişi göçüğün altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu Fırat Tarhan, Faris Yel ve Mücahit Toy olay yerinde yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Raman Yel de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.