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Güncel
AA 06.11.2024 13:45

Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Batman'da 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde şüpheli bir araçta arama yaptı.

Aramada, iki yağ tenekesi içerisinde streç film ile sarılarak gizlenmiş 6 parça halinde toplam 5 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden O.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen M.R. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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