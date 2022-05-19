Batman Valiliği bahçesindeki düzenlenen törende, vali yardımcıları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılanan Canalp, polis mangasını selamladı.

Vali Canalp, burada yaptığı konuşmada, Batman'da göreve başlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Beni doğunun incisi Batman'a vali olarak görevlendirmeyi layık gören başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya şükranlarımı arz etmek istiyorum." ifadelerini kullanan Canalp, devletin temel görevinin halkının refahını, huzurunu ve esenliğini temin etmek olduğunu belirtti.

Canalp, şöyle konuştu:

"Bizler kendi illerimizin de gelişimini hızlandırmak, yürüyenleri koşturmak, koşanları daha da hızlı kılabilmek için sürekli ama sürekli bir uğraş ve çaba içinde olmamız gerekiyor. Bu çerçevede buradan bütün mesai arkadaşlarıma, kamu görevlilerine şunu ifade etmek isterim, bizim üzerimize görev, sorumluluk kamuya hizmet etmektir. Bu çerçevede sürekli yeni işler, uğraşlar peşinde koşturmuş olacağız."

Batman'da yeni dönemde yapacağı bütün işleri halkla birlikte, halkla iç içe yapacağını kaydeden Canalp, halkın içinde olacağını kaydetti.

Canalp, "Ümit ediyorum ki burada kaldığım görev süresince sizlerle beraber pek çok işe pek çok uğraşa beraberce omuz vereceğiz ve bu işlerden pek çoğunu bitireceğiz." ifadelerini kullandı.