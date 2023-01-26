Hükümet Caddesi'ndeki etkinlikte Belediye Başkanı Cemal Akın ve belediye meclis üyeleri tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Akın, burada gazetecilere, her kandil gününde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunduklarını belirtti.

Kandillerin kardeşliğe, birlik ve beraberliğe vesile olduğunu vurgulayan Akın, "Güzel 3 aylara girmiş bulunuyoruz. Yüce Rabbimiz, önce ramazan ayına sonrasında Ramazan Bayramı'na erişmeyi nasip etsin. Bu güzel günlerin yüzü suyu hürmetine devletimize, milletimize zeval vermesin. Bütün halkımızın kandili mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik'in de katıldığı etkinlikte, 2 bin 500 kişiye kandil simidi ikram edildi.