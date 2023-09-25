Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 3 öğütücü, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 muşta, 7 kesici alet ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.