Açık 30.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.09.2023 15:54

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde,  1 hassas terazi, 3 öğütücü, 5 ruhsatsız av tüfeği, 3 muşta, 7 kesici alet ile çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

ETİKETLER
Bartın Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 41 kilogram esrar ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:35
Türkiye'nin gönderdiği 3 askeri araç Karadağ'a ulaştı
16:10
Trabzon'da aranan 17 kişi yakalandı
16:11
Yunanistan'da ana muhalefet partisi SYRIZA'nın yeni başkanı Kaselakis görevi devraldı
16:07
Azerbaycan, Macron'un Ermenistan yanlısı açıklamalarına tepki gösterdi
16:04
Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı
15:47
Şili'de Villarrica Yanardağı için alarm seviyesi yükseltildi
Kuşadası'na 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi
Kuşadası'na 7 kruvaziyerle 8 bin 370 turist geldi
FOTO FOKUS
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum tarafının AB üyeliğine taraf olduğum için pişmanım
Eski İngiltere Dışişleri Bakanı: Rum tarafının AB üyeliğine taraf olduğum için pişmanım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ