Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın'da şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
[Fotoğraf: AA]
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 5 metreyi aştı.
İlçede etkili olan kuvvetli rüzgarın hızı saatte 50 kilometreye ulaştı.
Fırtına nedeniyle denizde 5 metreyi geçen dalgalar oluştu. Mendireği aşan dalgalar nedeniyle balıkçı tekneleri Amasra Limanı'na sığındı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini limana güçlükle bağladı.
Son Haberler
- 12:46
- 12:41
- 12:41
- 12:46
- 12:50
Sıradaki Haber
Sokak köpeklerine sıcak yuva sunmak için köyden ayrılmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz