İl genelinde engelli bireylerin sosyal ilişkilerini düzenlemek ve yaşam kalitelerini artırmalarına destek olmak amacıyla 2 yıl önce Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açılmasına karar verildi.

Ağdacı Mahallesi'nde İl Özel İdaresine ait misafirhane binası, merkez için kullanılmak üzere Aile ve Sosyal Hizetler İl Müdürlüğüne tahsis edildi.

Tefrişat ve çevre düzenlemesinin ardından engelliler için adeta bir yaşam alanı haline getirilen merkezde, servislerle evlerinden alınan engelli çocukların, sanat, spor ve el işleri çalışmalarıyla toplumsal yaşama uyum becerilerinin artırılmasına yardımcı olunuyor.

Yaşları 18-22 arasında değişen 30 engelli bireyin faydalandığı merkezde, ailelerine de sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor.

"Toplumsal yaşama entegre olmalarına katkı sağlıyoruz"

Merkez müdürü Onur Şahin, engelli bireylere yönelik sosyal, kültürel ve el sanatlarıyla ilgili çeşitli faaliyetler düzenlediklerini, bu sayede onların toplumsal yaşama entegre olmalarına katkı sağladıklarını söyledi.

Şahin, merkezdeki faaliyetlerle en büyük amaçlarının engelli bireylerin yaşama tutunmalarını sağlamak olduğunu dile getirerek, "Önlerindeki engelleri kaldırmak, refakatçi desteği olmadan kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına yönelik temel beceri kazandırmak için çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Merkezimizdeki 9 atölyemizde engelli bireylerimiz, spor, müzik, el sanatları gibi alanlarda kendilerini geliştirme imkanı buluyor. Ayrıca onlar için çeşitli geziler düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin merkezde yaptıkları çalışmalarla güzel ve kaliteli vakit geçirmenin yanında yeteneklerini keşfedip özgüven kazandıklarını anlatan Şahin, "Burada kurduğumuz seramızda domates, biber, salatalık gibi sebze fidelerini kendileri dikti. Şu an hasat zamanında da o seradan ürünleri toplayarak yemeklerini yapabiliyorlar." diye konuştu.

Şahin, ayrıca engelli ailelerinin çocuklarını merkeze yatılı olarak da bırakabildiklerini, bu sayede il dışında herhangi bir işini görmelerine de imkan sağladıklarını kaydetti.

"Burayı çok seviyorum, çok mutluyum"

Yalçın Akın, merkezde arkadaşlarıyla çeşitli oyunlar oynadıklarını, katıldıkları etkinliklerle eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Berkay Kocaer de merkezde en çok basketbol, masa tenisi, bocce gibi spor etkinlikleri yaptıklarını, düzenlenen gezilerde yer aldıklarını belirtti.

Kocaer, "Bugün de seramızdan domates, salatalık ve biber topladık. Onlarla menemen yaptık. Burayı çok seviyorum, çok mutluyum." dedi.

Mehmet Özkan de merkez sayesinde çeşitli gezi ve piknik etkinliklerine katılma imkanı bulduklarını ifade ederek, burada düzenlenen çeşitli faaliyetlerle mutlu olduğunu anlattı.