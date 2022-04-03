İnkumu açıklarında 17 Ocak 2021'de batan Palau bayraklı "ARVIN" isimli kuru yük gemisinin enkazını çıkarma çalışmaları, 5'i gemi personeli, 10'u dalgıç olmak üzere 15 kişilik ekiple yürütülüyor.

İlk olarak su altı video görüntüleme çalışması yapan ekip, ardından denizin altında kaynak kesme yöntemiyle enkazı 30-40 tonluk parçalar haline getirecek.

Yaklaşık 20 metre derinlikteki gemi enkazı, vinç sayesinde denizin altından çıkarılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 3 aylık izinle sürdürülen çalışma kapsamında enkazdan çıkarılacak materyalin, bölgedeki haddehanelerde değerlendirilmesi bekleniyor.

113 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki "ARVIN" isimli gemi, Gürcistan'dan Bulgaristan'a yük taşırken 17 Ocak 2021'de çıkan fırtınada ortadan kırılarak batmıştı.

Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarında toplam 12 personelden 6'sı kurtarılmış, 3'ünün cesedi karaya çıkarılmıştı. Gemi mürettebatından kaybolan 3 kişiye ulaşılması için çalışma başlatılmış ancak sonuç alınamamıştı.