Bartın'da balıkçılar fırtınaya karşı tedbir aldı

İlçede hızı saatte 40 kilometre ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreyi aştı, tekneler, liman içinde güvenli bölgeye alındı.

Balıkçılar, 19 Kasım'da yaşanan ve saatte 80 kilometre hıza ulaşan rüzgarın etkisiyle dalga boyu 6 metreyi aşan ilçede, önlemlerini artırarak teknelerini ilave halatlarla sağlamlaştırmaya çalıştı.

Öte yandan beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına ait "Altan" ve "Korkut" lojistik destek gemileri ile bu gemilere eşlik eden balıkçı teknelerinin yanı sıra çok sayıda balıkçı teknesi de Amasra Limanı'na sığındı.

Bazı kişiler dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemek isterken, polis ve zabıta ekipleri deniz kenarına yaklaşılmaması için önlem aldı.

İlçede fırtınanın akşam saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.