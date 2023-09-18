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Güncel
AA 18.09.2023 14:38

Bartın'da Ahilik Haftası etkinliklerine başlandı

Bartın'da Ahilik Haftası etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Bartın'da Ahilik Haftası etkinliklerine başlandı
[Fotograf: AA]

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Bartın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ticaret İl Müdürü Erhan Özcan tarafından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma gerçekleştirildi.

Daha sonra Ahilik İl Komitesi, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı, Valilik 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda ziyaret etti.

Vali Arslan, yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün önemine dikkati çekerek, ahilik geleneğini, kültürünü yaşatan tüm esnaf ve zanaatkarların Ahilik Haftası'nı kutladı.

Ziyarette şed kuşatma töreninin ardından ilin ahisi Ahmet Ayhan, ilin kalfası Mert Birgöz ve ilin çırağı Fatih Çalıkoğlu'na plaketleri verildi. 

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