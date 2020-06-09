Samsun'da, Bandırma Vapuru'nun birebir kopyası olan Bandırma Vapuru Müzesi, normalleşme süreciyle yeniden ziyaretçilere kapılarını açtı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, silah arkadaşlarıyla Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun birebir kopyası olarak 2003 yılında yaptırılan Bandırma Müze Gemisi, 2005 yılından bu yana Canik ilçesi sınırlarındaki sahilde hizmet veriyor.

Yaklaşık 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi'nde Mustafa Kemal'in kişisel eşyalarının da yer aldığı 189 eser sergileniyor.

Müzede Atatürk'e ait 60 fotoğraf, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel, pergel, yangın tüpü, masa ve sandalyeler teşhir ediliyor. Atatürk’ün beylik tabancası, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzedeki eşyalar arasında.

Milli Mücadele Açık Hava Müzesi alanında ise Milli Mücadele Anıtı'nın yanında Atatürk ve silah arkadaşlarını temsil eden 19 bayrak ve 19 meşale yer alıyor. Kurtuluş Savaşı'nı anlatan 68 metrelik 300 parçadan oluşan seramik rölyefin olduğu alanda ayrıca Çanakkale Savaşı'nı da anlatan bir rölyef bulunuyor.

- 1972 yapımı F5 uçağı bu müzede

Müzede ayrıca Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında şehit olmuş bin 200 Samsunlu askerin adlarının yazılı olduğu bir bölüm de var. Türk Yıldızları'na ait 1972 yapımı F5 uçağı Türkiye'de sadece Samsun'daki bu müzede sergileniyor. Ayrıca alanda Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan iki top, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan 4 mayın da sergileniyor.

Normalleşme süreciyle, Bandırma Vapuru ve Samsun'un tarihi mekanlarını ziyaret ettiklerini belirten Merve ve Burak Pehlivan çifti, Bandırma Vapuru'ndan etkilendiklerini söyledi.

İstanbul'dan gelen Cemal Bakır ise yıllık izninde Karadeniz turuna çıktığını ve ilk kez Bandırma Vapuru'nu ziyaret ettiğini belirterek, "Müzede tarihi yeniden yaşıyorsunuz." diye konuştu.