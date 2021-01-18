Bozüyük'te, geçen yıl temmuzda yaşadığı evin balkonundan düşen kedinin sahipleri, ilçedeki veteriner kliniğine başvurdu.

Muayenesinde, üst damağında yüksekten düşmeye bağlı büyük bir yarık oluştuğu belirlenen kedi, Eskişehir'deki hayvan hastanesine sevk edildi.

Veteriner hekimlerin cerrahi müdahalesiyle yarığın çapı küçültüldü ancak tamamen kapatılamadı. Bunun üzerine kedinin sahipleri, yeni tedavi yöntemi arayışına girdi.

Bursa'daki veteriner kliniğinde daha önce başka bir kediye protez damak yapıldığını öğrenen aile, bu operasyonu gerçekleştiren ekipte yer alan veteriner hekim Erol Kaplan'a ulaştı.

Kaplan'ın kliniğinde muayene edilen kedi için protez uzmanı diş hekimi Cihan Şadi Uğurel de protez damak hazırlandı.

Kedi, veteriner hekimlerin cerrahi müdahalesiyle yarık olan bölgeye yerleştirilen protez damakla sağlığına yeniden kavuştu.

"Yaşam kalitesi yükselmiş olacak"

Veteriner Hekim Erol Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şevket" adlı kedinin damağındaki yarığın tamamen kapatılması için protez uygulamasının şart olduğunu söyledi.

Kaplan, "Daha önce 'Güçlü' isimli bir kedide gerçekleştirdiğimiz protez uygulamasını duyan Şevket'in sahibi bize ulaştı. Biz de Şevket için damağına en uygun protezin modellemesini ve montajını gerçekleştirdik. Hayatının geri kalan kısmında Şevket'in yaşam kalitesi yükselmiş olacak. Damağı ile soluk borusu arasındaki açıklığı kapattığımız için mamasını daha rahat yiyecek ve bundan kaynaklı yaşadığı solunum problemlerinin de önüne geçmiş olacağız." diye konuştu.