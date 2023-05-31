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Güncel
İHA 31.05.2023 13:17

Balıkesir'de şampiyonluk coşkusu

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle Balıkesir'de yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar kutlama yaptı.

Balıkesir'de şampiyonluk coşkusu

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 23. kez zafere ulaştı. Türkiye genelinde şampiyonluk kutlamaları kameralara yansıdı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar da sokaklara çıkıp kutlamalar yaptı.

Balıkesir'de şampiyonluk coşkusu



Balıkesir ve ilçelerinde de şampiyonluk kutlamaları yapıldı. Ellerinde Türk bayrağı ve Galatasaray bayrağı alan taraftarlar, meşaleler yakıp, tezahüratlar yaptı ve araç konvoyu oluşturdu. Bandırma Cumhuriyet Meydanında toplanan taraflar meşaleler yaktılar, bir süre sonra taraflarla araçlarıyla konvoy yaptılar kutlamalar araçlarla devam etti.

Sındırgı'da vatandaşlar havai fişeklerle şampiyonluk kutladı. İl merkezinde ise vatandaşlar 'Şampiyon' tezahüratlarında bulundu.

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