Çok Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.10.2024 15:57

Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Balıkesir'de, yargılandıkları davalarda haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşen biri eski askeri personel 2 FETÖ hükümlüsü yakalanarak cezaevine konuldu.

Balıkesir'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Aranan kişilerle ilgili çalışmasını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen M.G'yi (58) yakaladı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski askeri personel M.G, adliyedeki işlemlerinin ardından Kepsut ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

Ekipler, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan N.Ç'yi (53) ise kimlik kontrolünde yakalayıp hakkında işlem başlattı.

Meslekten ihraç edilen milli eğitim personeli olduğu öğrenilen bu hükümlü de cezasının infazı için cezaevine konuldu.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Bilecik'te panelvanın devrildiği kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
BM raportörleri: İsrail, yerleşimcilerin Filistinli çiftçilere yönelik saldırılarını durdurmalı
16:46
Rus savaş uçakları, İdlib'de son 3 günde 27 noktayı vurdu
16:38
Bursa'da seyir halindeki otobüste yangın çıktı
16:36
Airbus 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
16:43
Almanya, İsrail'e silah ve mühimmat desteği verme konusunda ısrarcı
16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ebu Gayt'ı kabul etti
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor
FOTO FOKUS
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ