Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi ve Savaştepe ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs yakalanırken, 3 adet tabanca ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi