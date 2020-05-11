Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kurallarına uygun araç kullanmaya yöneltmek, kazaları önlemek, can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla il genelinde uygulama gerçekleştirildi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 9-10 Mayıs'ta il genelinde yapılan çalışmalarda 1860 araç denetlendi. 24 araç trafikten menedildi. 398 araçla ilgili sorumlulara ise 200 bin 386 lira idari para cezası kesildi.