Çok Bulutlu 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.07.2024 18:52

Balıkesir'de ahır yangınında maddi hasar oluştu

Balıkesir'in Manyas ilçesinde ahır yangını meydana geldi.

Balıkesir'de ahır yangınında maddi hasar oluştu

Manyas ilçesinin kırsal Darıca Mahallesinde elektrikten kaynaklandığı sanılan bir ahırda meydana gelen yangında büyük ölçüde maddi hasara yol açtı.

Darıca Mahallesinde Serkan Karaoğlu'na ait ahırda meydana gelen ve hayvanların kaçmaması için bahçe çevresine çekilen ve düşük derecede elektrik verilen tellerden meydana geldiği değerlendirilen yangında maddi hasar oluştu.

Balıkesir İtfaiyesine bağlı Manyas İtfaiye gurubu tarafından müdahale edilen yangında ahır ile birlikte bir adet buzağının ayakları yanarken, iki adet düvenin de arka kısımlarının yandığı öğrenildi.

Ayrıca ahırda bulunan yedi ton buğday ve arpa ile 150 balya ot ile samanın yandığı kaydedildi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

ETİKETLER
Balıkesir Yangın İtfaiye
Sıradaki Haber
Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:38
Çelik: Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşması demokrasi açısından zaaftır
19:36
TÜGVA'nın yaz okuluna giden öğrenciler Ayasofya Camii'nde buluştu
19:13
Biden, başkanlık yarışından çekildikten sonra ilk kez ABD halkına hitap edecek
19:12
Bozburun'da 'Kaletepe Yazıtı' bulundu
19:11
Filistinli yetkili, Pekin'deki anlaşmanın bir an önce uygulanacağını açıkladı
19:09
Hakkari'de devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
İsrail’in Han Yunus'un doğusuna tahliye uyarısının ardından Filistinliler göç etmeye devam ediyor
FOTO FOKUS
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
Adana'da devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ