Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.09.2024 09:44

Balıkesir merkezli tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir ve Aydın'da polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonlarında 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir merkezli tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir ve Aydın'da tefecilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında söz konusu illerde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 10 milyon 565 bin lira ve 1100 dolar değerinde 39 borç senedi, 2 tapu belgesi, muhtelif sayıda borç ilişkisini gösterir not kağıdı, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 farklı çaplarda fişek, 9 kesici ve delici alet, 248 sentetik ecza hap, yaklaşık 10 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 kenevir bitkisi, 1 hassas terazi ve bir miktar metamfetamin maddesi ile 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Balıkesir
Sıradaki Haber
Çanakkale açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:14
Merkez Bankası "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayınladı
10:05
Borsa güne yatay başladı
09:54
İspanya ile Meksika arasında siyasi gerilim
09:47
Trump, İran'dan hayatına yönelik "büyük tehditler" aldığını söyledi
09:40
Brent petrolün varil fiyatı 74,24 dolar
09:50
Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
Malatya'da köy evleri hızla tamamlanıyor
Malatya'da köy evleri hızla tamamlanıyor
FOTO FOKUS
Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
Trafikte tehlikeli yolculuk: Kaputu açık ilerledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ