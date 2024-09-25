Balıkesir merkezli tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir ve Aydın'da tefecilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonlar kapsamında söz konusu illerde 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 10 milyon 565 bin lira ve 1100 dolar değerinde 39 borç senedi, 2 tapu belgesi, muhtelif sayıda borç ilişkisini gösterir not kağıdı, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 184 farklı çaplarda fişek, 9 kesici ve delici alet, 248 sentetik ecza hap, yaklaşık 10 gram skunk uyuşturucu maddesi ve 1 kenevir bitkisi, 1 hassas terazi ve bir miktar metamfetamin maddesi ile 2 esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.