Bakan Pakdemirli'den Dünya Kahvaltı Günü mesajı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Van, sahip olduğu değerlerle bereket ve sıhhat merkezi olmayı sürdürecek, gastronomide global bir markaya dönüşme hedefiyle rehber olmaya devam edecektir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla, "7 Haziran Dünya Kahvaltı Günü"nü ve "Dünya Gıda Güvenliği Günü"nü kutladı.
Van'ın, 5 yıl önce 51 bin 793 kişinin katılımıyla kurulan dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdiğini hatırlatan Pakdemirli, şehrin, adını markalaştırdığını vurguladı.
"Van kahvaltısını dünyaya tanıtma zamanı"
Pakdemirli, tarımsal ticareti geliştirme noktasında, coğrafi işaret ve markalaşmanın önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Topraklarımızın eşsiz zenginliğiyle yoğrulan 'Van Kahvaltısı'nı şimdi dünyaya tanıtma zamanı. Van, sahip olduğu değerlerle bereket ve sıhhat merkezi olmayı sürdürecek, gastronomide global bir markaya dönüşme hedefiyle rehber olmaya devam edecektir."
Topraklarımızın eşsiz zenginliğiyle yoğrulan #VanKahvaltısı’nı şimdi dünyaya tanıtma zamanı...— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) June 7, 2020
Van, sahip olduğu değerlerle bereket ve sıhhat merkezi olmayı sürdürecek, gastronomide global bir marka olma hedefiyle rehber olmaya devam edecektir.#DünyaKahvaltıGünü pic.twitter.com/LSJWORl0aj
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