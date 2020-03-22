Yavru ayının bakımının yapılması için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim edileceğini belirten Pakdemirli, “Doğa Koruma ve Milli Parklar personellerimiz bu yavruyu İzmit’te arazide bulmuşlar. Ne yazık ki annesini kaybetmiş. Annesinin yerini tutamayız ama bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi için beslenmesi gerekiyor; sağ olsun arkadaşlar bu konuda çok büyük gayretler gösteriyorlar” dedi.

Endemik tür olan “Abant alası” alabalığı gölle buluştu

Yaralı halde bulunan ve tedavisi tamamlanan alaca baykuşu doğal yaşam alanına bırakan Pakdemirli, endemik tür olan ve dünyada sadece Abant Gölü’nde yaşayan 300 adet Abant alası alabalığı yavrusu ile biri dişi üç adet yeşilbaş ördeğini de göle bıraktı.

Doğada hayvanlarla birlikte olmanın çok güzel olduğunu dile getiren Pakdemirli, bakanlığın görevlerinden birinin de doğal yaşam alanlarını geliştirmek ve korumak olduğunu belirterek, bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar personelinin sevgi ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Pakdemirli, Abant Tabiat Parkında doğa yürüyüşü de yaptı.