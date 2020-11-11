Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de yıkıma neden olan Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğü depremin ardından başlatılan hasar tespit çalışmalarının dün sona erdiğini açıkladı.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları ifade etti:

"İzmir’de depremden sonra başlattığımız arama kurtarma, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarımızı dün itibariyle tamamladık. Toplamda 109 bin 921 binada 586 bin 565 bağımsız bölümde hasar tespitini nihayete erdirdik. Ekiplerimizin bölgede sürdürdüğü çalışmalarda ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık durumda olan 506 bina, 4 bin 239 bağımsız bölüm tespit edilirken 5 bin 119 binamızın az hasarlı, 511’inin de orta hasarlı olduğu belirlendi. Sahada bir taraftan, yaklaşık 6 bin 500 personel ve 927 araçla çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer taraftan da vatandaşlarımızdan gelen talepleri karşılamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza taşınma, kira ve nakdi eşya yardımlarına devam ederken Bayraklı’da 1000 birimden oluşan konteyner kentimizi kurmayı da sürdürüyoruz. İhtiyaç durumuna göre konteyner kent sayımızı da arttıracağız."

Kurum, "Binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak, binaları 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandıran teknik ekiplerimizin hazırladığı envanterler ışığında İzmir'de deprem dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.