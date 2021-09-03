Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 07:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu: Tüm Türkiye'yi ekran başına davet ediyorum
[Fotoğraf: AA]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımı'na sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.
Paralimpik oyunlarını Tokyo'da takip eden Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, finalde ABD ile karşılaşacak milli takıma destek çağrısında bulunarak, "Tüm Türkiye'yi, tarihe tanıklık etmek için tek yürek kahramanlarımızı desteklemeye, ekran başına davet ediyorum. #BizBiriz" paylaşımını yaptı.
Japonya'yı yarı finalde 8-5 yenen milli takım, son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarın TSİ 11.45'te ABD ile finalde karşılaşacak.
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