Paralimpik oyunlarını Tokyo'da takip eden Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından, finalde ABD ile karşılaşacak milli takıma destek çağrısında bulunarak, "Tüm Türkiye'yi, tarihe tanıklık etmek için tek yürek kahramanlarımızı desteklemeye, ekran başına davet ediyorum. #BizBiriz" paylaşımını yaptı.

​​​​​​​Japonya'yı yarı finalde 8-5 yenen milli takım, son şampiyon unvanıyla katıldığı Tokyo Paralimpik Oyunları'nda yarın TSİ 11.45'te ABD ile finalde karşılaşacak.