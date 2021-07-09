Bakan Akılbek Caparov’un bugün gerçekleştirdiği ziyarete Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan da katıldı.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Bakan Caparov ile Büyükelçi Doğan’ı makamında ağırladı.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ziyarette Akılbek Caparov’a KTMÜ ve üniversitedeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.

Ziyarette döner sermaye ve teknopark kurulmasından, Bişkek’te tarım uygulama arazisi ve Issık Göl’de turizm işletmesi oluşturulmasına kadar üniversite ile ilgili pek çok konuda verimli bir görüşme gerçekleştirildi.

Caparov KTMÜ’nün Kırgızistan’ın eğitim sisteminde çok önemli bir yeri olduğunu, ülkeye yükseköğretim alanında ve diğer alanlarda önemli kazanımlar sağladığını, üniversiteyi her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Rektör Ceylan da KTMÜ’nün tüm imkânlarıyla Kırgızistan’ın her alanda gelişmesine katkı sunmaya devam edeceğini, üniversitenin geliştirilmesine sağlanacak katkıların Kırgızistan’ın gelişmesine de faydalı olacağını ifade etti.