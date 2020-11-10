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Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ'da varılan anlaşmayı coşkuyla kutluyor
Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını meydanlarda kutluyor.
Ülkenin ikinci büyük kenti Gence'de halk Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeler için kutlama yaptı.
Vatandaşlar, 2002'de Terter'de yaşanan bir çatışmada gözlerini ve ayağını kaybeden bir gaziye sevgi gösterisinde bulundu.
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