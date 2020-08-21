Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayvalık açıklarında 12 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz yoluyla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Maden Adası açıklarında bir grubun fiber tekneyle ilerlediği bilgisini aldı.
Bölgeye hareket eden ekipler, tekneyi durdurdu.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 12 yabancı uyrukluyu karaya çıkardı.
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