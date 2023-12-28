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Güncel
İHA 28.12.2023 11:20

Aydın'da sosyal medya denetimi: 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Aydın'da sosyal medya uygulamaları üzerinden suç içerikli paylaşım yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'da sosyal medya denetimi: 20 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
[Fotoğraf: Getty]

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal alemdeki suçlara geçit vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri sosyal medya uygulamaları üzerinden 'müstehcenlik' içeren suç içerikli paylaşımlar yapan şahıslara yönelik 218 personelin katılımıyla 'huzur ve güven uygulaması' gerçekleştirdi.

Uygulama çerçevesinde 6 ilçede 10 şahıs ile terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs olmak üzere toplamda 20 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca faaliyet kapsamında; 266 işletmenin kontrolü yapılarak, 3 bin 974 şahıs sorgulanarak ve 5'i bilişim alanında suçlardan olmak üzere farklı suçlardan aranan 16 şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. 

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