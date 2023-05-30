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Güncel
İHA 30.05.2023 11:05

Aydın’da aranan 4 şüpheli JASAT ekiplerinden kaçamadı

Aydın’da JASAT ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı.

Aydın’da aranan 4 şüpheli JASAT ekiplerinden kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, haklarında 10 yıl ve üzeri ceza kararı bulunan aranan şahısların yakalanması maksadıyla oluşturulan JASAT ekipleri, çalışmalarını aralıksız yürütmeye devam ediyor.

JASAT ekipleri, 3 ilçede yaptığı çalışmalar çerçevesinde çeşitli suçlardan aranan toplam 4 şüpheliyi yakaladı. Kuyucak ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 10 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası bulunan G.A. ile uyuşturucu suçundan araması bulunan ve hakkında 17 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.Ö. isimli toplam 2 şahıs, Efeler ilçesinde uyuşturucu suçundan aranması bulunan ve hakkında 13 yıl 11 ay hapis cezası bulunan D.Y. isimli şahıs ve İncirliova ilçesinde dolandırıcılık suçundan aranması bulunan ve hakkında 11 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi

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