Çok Bulutlu 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 12.04.2023 14:33

Ayancık'ta afetzedeler için yapılan yeni iş yerlerinin inşası tamamlandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için yapılan yeni iş yerleri tamamlandı.

Ayancık'ta afetzedeler için yapılan yeni iş yerlerinin inşası tamamlandı
[Fotograf: AA]

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Küçük Sanayi Sitesi’nde inşa edilen 56 yeni iş yeri için hak sahipleri arasında kura çekimi yapıldı.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Kaymakam Recep Hasar, yeni iş yerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Selin yaralarının sarılması noktasında başlatılan çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hasar, iş yerlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İnşası tamamlanan iş yerlerinin kısa bir süre içinde faaliyete geçeceği ifade edildi.

ETİKETLER
Sinop
Sıradaki Haber
Rusya: Wagner Bahmut’ta Ukrayna birliklerini batıya itmek için muharebeyi sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:02
Ankara yeni metro hattına kavuştu
15:40
Kahramanmaraş'ta her gün 150 binanın molozları kaldırılıyor
15:59
ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti
15:23
Hatay'da günde yaklaşık 15 bin kamyon moloz taşınıyor
15:43
Yeni Zelanda kabinesinde ilk kez kadın erkek sayısında eşitlik sağlandı
15:15
THY, afetzedeler için kabin memuru ilanı açtı
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor
Depremlerden etkilenmeyen Nemrut Dağı, ziyaretçilerini bekliyor
FOTO FOKUS
Tarımda yapay zeka dönemi
Tarımda yapay zeka dönemi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ