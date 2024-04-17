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Güncel
İHA 17.04.2024 20:59

Ayağı korkuluk demirine saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Kahramanmaraş'ta bahçe kapısının korkuluk demiri ayağına saplanan köpeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

Ayağı korkuluk demirine saplanan köpeği itfaiye kurtardı

Merkez Onikişubat ilçesi Dereboğazı Mahallesi'nde bir evin bahçe kapısının üzerinden atlamak isteyen köpeğin ön bacağına korkuluk demiri saplandı.

Köpeğin havlama sesini duyan mahallesi sakinleri 112 Acil Çağrı merkeziden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu demir kesme makinesi ile keserek köpeğin ayağını demir korkuluktan çıkartıp kurtardı.

Bulunduğu yerden kurtarılan köpeğe su ve mama verildi, daha sonra tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. 

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