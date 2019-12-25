Asgari Ücret Tespit Komisyonu Perşembe günü dördüncü ve son toplantısını yapacak. Toplantıda, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacak.

TÜİK'in ortaya koyduğu rakam 2 bin 331 lira. Sendikalar rakamı yeterli bulmadı.

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak ses yükseltti ve asgari ücret için alt sınırı açıkladı.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "2 bin 578'in üzerindeki rakamı değerlendirmeye alırız henüz bir rakam açıklanmadı yani bunun altındaki rakamı değerlendirmeye bile almayacağız." dedi.

İşveren temsilcisi TİSK ise "hedef enflasyon" vurgusu yapıyor.

Çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnşallah jestimizi yaparız" açıklaması gözleri Külliye'ye çevirdi.

Şimdi o jestin zam oranına nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

Asgari ücrette artık sona gelindi.

Perşembe günü zam oranı açıklanacak ve 7 milyon çalışan için heyecanla izlenen süreç tamamlanacak.

Komisyon 15 kişiden oluşuyor

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Mevcut asgari ücret net 2 bin 20 lira

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12 kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Kaynak: TRT Haber