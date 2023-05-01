Artvin'de "Berta ve Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi

İl merkezine bağlı Sakalar köyündeki arenada gerçekleştirilen güreşlerde, Artvin ve ilçelerinden gelen 60 boğa ağırlıklarına göre "mini", "deste", "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde güreşti.

Baş kategorisinde şampiyon olan boğa sahibinin 25 bin lirayla ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 130 bin lira para ödülü verildi.

Kentte boğa güreşlerinin "Şampiyonlar Ligi" olarak adlandırılan "Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali Boğa Güreşleri"ne hazırlık mahiyeti taşıyan güreşlere vatandaşlar soğuk ve yağışlı havaya rağmen ilgi gösterdi.

İki gün süren güreşlere 60 boğa katıldı

Organizasyonu düzenleyen Berta ve Çevre Köyleri Boğacılar Dernek Başkanı Ali Yeniçeri, boğa güreşlerinin Artvin coğrafyasının kadim bir kültürü olduğunu söyledi.

İki gün süren güreşlere 60 boğanın katıldığını ifade eden Yeniçeri, "Güreşlere ilgi var. Halkımız boğa güreşlerini çok seviyor. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Güreşleri izleyen Hilmi Akın da boğa güreşlerini izlemek için hafta sonunu da fırsat bilerek ailesi ile buraya geldiğini söyledi.

Güreşlerin kendileri için hem bir eğlence hem stres atma hem de gelenekleri yaşatma anlamına geldiğini belirten Akın, "Güzel bir gün geçirdik. Yağmur olmasına rağmen insanlar buraları doldurmuş." dedi.

Artvinli olmasına rağmen Samsun'da yaşayan Yasin Tanrıverdi de boğa güreşlerini izlemek amacıyla Samsun’dan geldiğini söyledi.

Tanrıverdi, "Bu hafta sonu buradaki güreşleri izledik. Haftaya Melo boğa güreşlerini izleyeceğim. Artvin'in bu güzelliklerini Türkiye'ye tanıtacağız. Dedelerimizin boğaları vardı. Biz de onlardan gördüğümüz geleneği yaşatıyoruz." diye konuştu.

Güreşleri izleyen Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinden Helin Bozçalı ise aslen Diyarbakırlı olduğunu ifade ederek iki yıl önce ilk defa Artvin'de gördüğü boğa güreşlerini çok sevdiğini kaydetti.

Boğa güreşlerini çok beğendiğini belirten Bozçalı, neredeyse tüm festivallere giderek güreşleri kaçırmadan izlediğini dile getirdi.