İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde hafriyat kamyonlarını durdurdu.

Sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, kasalarda branda olup olmadığını ve uygun tonajda yük taşınıp taşınmadığını inceledi.

Ekipler, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Bazı sürücüler denetimden memnuniyet duyduklarını ifade etti.